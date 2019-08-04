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Подозреваемого в убийстве инспектора ДПС задержали под Курском 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: News.ru
Сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в убийстве инспектора ДПС. По данным силовиков, мужчина застрелил стража порядка, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигуранта поймали на территории Курской области, где возможный преступник и мог совершить нападение на правоохранителя, пишет РИА Новости.
По информации оперативников, инцидент произошёл на автодороге около села Уланок Суджанского района региона. Инспектор ДПС, в свободное время от службы, заметил водителя, находившегося за рулём, судя по внешним признакам, в нетрезвом виде.
Он попытался задержать нарушителя, но тот начал сопротивляться и выстрелил в сотрудника из ружья. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Ранее News.ru сообщал, что три человека пострадали в результате возгорания газового оборудования, произошедшего 3 августа текущего года на автозаправке в Курской области.
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Автоновости , ДТП , Ирина Волк , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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