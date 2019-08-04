Подозреваемого в убийстве инспектора ДПС задержали под Курском

Фигуранта поймали на территории Курской области, где возможный преступник и мог совершить нападение на правоохранителя, пишет РИА Новости.

По информации оперативников, инцидент произошёл на автодороге около села Уланок Суджанского района региона. Инспектор ДПС, в свободное время от службы, заметил водителя, находившегося за рулём, судя по внешним признакам, в нетрезвом виде.

Он попытался задержать нарушителя, но тот начал сопротивляться и выстрелил в сотрудника из ружья. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее News.ru сообщал, что три человека пострадали в результате возгорания газового оборудования, произошедшего 3 августа текущего года на автозаправке в Курской области.