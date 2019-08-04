Треть российских грузовиков сделаны еще в СССР

Порядка 1,33 млн грузовиков (35%), зарегистрированных в России, собраны еще в советский период. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

«В России насчитывается 1,33 млн грузовых автомобилей, произведенных еще в СССР. Это составляет 35% всего парка грузовиков в стране (на 1 января 2019 года), т. е. примерно каждый третий экземпляр», — сообщили эксперты.

Аналитики отмечают, что треть советских грузовиков, которые ездят уже по российским дорогам, имеют марку «ГАЗ», еще треть являются продукцией Камского автозавода, оставшаяся часть автомобилей собраны в цехах «ЗиЛа».