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Треть российских грузовиков сделаны еще в СССР 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 48 минут назад
Фото: nsn.fm
Порядка 1,33 млн грузовиков (35%), зарегистрированных в России, собраны еще в советский период. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
«В России насчитывается 1,33 млн грузовых автомобилей, произведенных еще в СССР. Это составляет 35% всего парка грузовиков в стране (на 1 января 2019 года), т. е. примерно каждый третий экземпляр», — сообщили эксперты.
Аналитики отмечают, что треть советских грузовиков, которые ездят уже по российским дорогам, имеют марку «ГАЗ», еще треть являются продукцией Камского автозавода, оставшаяся часть автомобилей собраны в цехах «ЗиЛа».
Ранее Игорь Моржаретто объяснил НСН, какие машины будет выпускать новый завод «Автотор».
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