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ТОП-5 машин с высоким уровнем продаж 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Некоторое время назад, компанией Focus2Move был опубликован список наилучших машин в мире, которые продаются миллионами экземпляров.
Примечательно, что среди подобных автомобилей существенно повысилась доля внедорожников.
Так, составили ТОП-5 машин с самым высоким уровнем продаж. На пятом месте расположился Toyota RAV4, который является надежным авто для длительной эксплуатации, а его продажи в мире все еще на высоте. Благодаря качественной сборке и долговечным двигателям японский кроссовер проработает продолжительное время.
Четвертая позиция досталась Honda Civic десятой генерации — именно с появлением данного поколения седан завоевал большую популярность. Спортивный дизайн и производительный мотор на 1,5 литра выделяет эту модель среди остальных машин — японский седан также отличается просторным салоном и современными системами безопасности.
Третье место занял Volkswagen Golf, который справедливо можно назвать самым лучшим хэтчбеком в мире. Модель оснащена 1,4-литровым двигателем TSI, который работает в паре с роботизированной коробкой передач DSG.
Вторую позицию занял Ford F-Series, которые имеет высокий уровень практичности и пользуется большой популярностью на авторынке США. Отличиями подобных авто являются повышенная грузоподъемность, просторный салон и способность преодолевать любое бездорожье.
На первом месте расположилась Toyota Corolla, которая является лучшей машиной японской марки. Многих покупателей эта модель привлекает своей надежностью и невысокой стоимостью.
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Комментарии
Автоновости , Honda Civic , Volkswagen Golf , Ford F-Series , Toyota , Volkswagen , Honda , Toyota Corolla , Toyota RAV4 , Ford
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