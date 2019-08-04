ТОП-5 машин с высоким уровнем продаж

Некоторое время назад, компанией Focus2Move был опубликован список наилучших машин в мире, которые продаются миллионами экземпляров.

Примечательно, что среди подобных автомобилей существенно повысилась доля внедорожников.

Так, составили ТОП-5 машин с самым высоким уровнем продаж. На пятом месте расположился Toyota RAV4, который является надежным авто для длительной эксплуатации, а его продажи в мире все еще на высоте. Благодаря качественной сборке и долговечным двигателям японский кроссовер проработает продолжительное время.

Четвертая позиция досталась Honda Civic десятой генерации — именно с появлением данного поколения седан завоевал большую популярность. Спортивный дизайн и производительный мотор на 1,5 литра выделяет эту модель среди остальных машин — японский седан также отличается просторным салоном и современными системами безопасности.

Третье место занял Volkswagen Golf , который справедливо можно назвать самым лучшим хэтчбеком в мире. Модель оснащена 1,4-литровым двигателем TSI, который работает в паре с роботизированной коробкой передач DSG.

Вторую позицию занял Ford F-Series , которые имеет высокий уровень практичности и пользуется большой популярностью на авторынке США. Отличиями подобных авто являются повышенная грузоподъемность, просторный салон и способность преодолевать любое бездорожье.