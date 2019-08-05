Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»

Туркменское телевидение показало репортаж об отдыхе президента страны Гурбангулы Бердымухамедова . В нем глава государства ездит на лошади, тестирует новое оружие для правоохранительных органов и ездит на внедорожнике вблизи «Врат ада».

Самым ярким моментом 36-минутного ролика об отдыхе Бердымухамедова стали кадры, снятые рядом с горящим газовым кратером Дарваза — местные жители называют его «Дверью в преисподнюю» или «Вратами ада». Диаметр Дарвазы составляет 60 метров, а глубина — около 20 метров. На видео можно увидеть, как президент Туркменистана дрифтит недалеко от края полыхающего кратера на им же построенном гоночном внедорожнике.

В июне прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов самостоятельно спроектировал и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Президент сделал наброски того, как можно оформить гоночные автомобили, а потом принялся за переоборудование внедорожников, которое должно «повысить их технический потенциал».