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Jaguar Land Rover представит пять новых моделей в течение двух лет 

Motor.ru + ещё 2 40 минут назад
Фото: Motor.ru
Концерн Jaguar Land Rover утвердил двухлетнюю программу обновления модельного ряда. Все новинки будут спроектированы вокруг модульной архитектуры MLA с акцентом на электрификацию: линейка JLR перейдёт на умеренные или подзаряжаемые гибриды с перспективами выпуска «чистых» электрокаров.
Первая премьера запланирована на сентябрь этого года — на Франкфуртском автосалоне дебютирует новый Defender. Следующую новинку рассекретят в течение года: Jaguar подготовит замену представительскому седану XJ. Уже известно, что флагман Jaguar пойдёт в серию с полностью электрической силовой установкой, а гибридные версии XJ с бензиновыми ДВС выпустят позже.
К началу 2021 года Jaguar представит полноразмерный кроссовер J-Pace. Модель займёт нишу на ступень выше F-Pace и будет позиционироваться как роскошный экологически дружественный вседорожник. А к концу года линейку автомобилей повышенной проходимости расширит Land Rover: пятый член семейства Range Rover станет первым чистым электромобилем марки. Ожидается, что модель назовут легендарным именем Road Rover и это будет среднеразмерный кроссовер крупнее Evoque, но меньше Velar. Наконец, до 2022 года выйдет пятое поколение «обычного» Range Rover.
Для Jaguar Land Rover следующие 24 месяца будут критически важны, ведь чистый убыток британского автопроизводителя в 2018 году составил 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 4,6 миллиарда долларов). Ухудшение финансовых показателей происходит на фоне спада продаж даже в сравнении с прошлым годом: за первые четыре месяца 2019 года продажи Jaguar упали на 11%, а продажи Land Rover — на 13%.
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