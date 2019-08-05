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Доходы с дорожных камер рассчитают по-новому 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Минтранс выпустит рекомендации относительно концессионных соглашений по обслуживанию комплексов фиксации нарушений ПДД: размер платы, выделяемой частникам из бюджета, не будет зависеть от количества штрафов. В правительстве посчитали, что действующая схема приводит к злоупотреблениям со стороны концессионеров и недовольству автомобилистов.
В настоящее время в России сложилась практика установки и обслуживания дорожных камер на деньги инвесторов посредством заключения концессионных соглашений. Этот документ обеспечивает частным компаниям прибыль с каждого штрафа, причем оплата производится из бюджета. Например, в Московской области частники зарабатывают 233 рубля с каждого зафиксированного нарушения, в Тамбовской области — 243 рубля, а в Курганской — до 345 рублей со штрафа.
В ГИБДД России выяснили, что действующая схема приводит к злоупотреблениям: во многих регионах концессионеры договариваются с властями, и те устанавливают знаки ограничения скорости там, где они по факту не нужны. Это обеспечивает поток штрафов и, соответственно, рост прибыли частных компаний.
В ходе заседания проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вице-премьер Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки объема вознаграждения концессионера с объемом собираемых им штрафов. «По мнению участников проектного комитета, экономическая модель таких отношений между субъектами и бизнесом нуждается в доработке», — цитирует «Коммерсантъ» представителя вице премьера. Эксперты пришли к выводу, что оплата должна быть не сдельной, а фиксированной, и зависеть от частоты, объема и стоимости работ по обслуживанию камер.
Предполагается, что новые правила не затронут уже действующие концессионные соглашения, а коснуться лишь тех, которые будут заключены в будущем.
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Автоновости , Максим Акимов , Минтранс РФ , ГИБДД
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