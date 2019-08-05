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Jeep обновил внедорожник Grand Cherokee 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Именитый автобренд Jeep объявил о начале продаж свежей версии внедорожника Grand Cherokee. Новинка получила ряд новых модификаций.
Обсуждаемая модель обзавелась новым передним бампером и иными патрубками выхлопной системы. В салоне из обновлений можно отметить огромный монитор мультимедийной системы.
У наиболее доступной версии обновленного Grand Cherokee, больше нет пневмоподвески. На авторынке КНР новинка предлагается в пяти модификациях.
Для российского авторынка в прошлом месяце Jeep начал поставлять спецверсию Grand Cherokee S Limited, получившей роскошный дизайн.
По силовой части данная линейка оснащается бензиновыми 3-х и 5,7-литровыми агрегатами на 238/352 л.с. В роли трансмиссии предлагается восьмиступенчатая коробка-автомат. Обсуждаемая модель оснащается полноприводной системой.
На российском авторынке Grand Cherokee S Limited предлагается от 3 799 000 рублей.
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