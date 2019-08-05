На трех федеральных трассах ввели непрерывный контроль скорости

На трех федеральных автотрассах — Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск — появилось 100 комплексов фотовидеофиксации, которые следят за соблюдением скоростного режима на 290 участках протяженностью более 900 км.

Об этом сообщает в понедельник издание "Татар-Информ", со ссылкой на ГИБДД республики Татарстан.

Камеры соединены в единую систему, которая обеспечивает беспрерывный контроль на всей протяженности дорог. Теперь водители не смогут притормаживать перед радарами, а потом снова разгоняться — камеры буквально везде.

После того, как систему опробуют на первых трех магистралях, ею собираются оборудовать другие дороги республики: Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, Сорочьи Горы — Шали.

В России становится все больше дорожных камер: на прошлой неделе "Авторамблер" сообщал об установке новых комплексов в 30 регионах РФ. В Москве до конца 2019 года должно появиться 600 новых камер.