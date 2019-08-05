В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость

Госавтоинспекция провела опрос среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость. Результатами исследования делится РИА Новости.

Согласно данным опроса, 18,3% водителей могут позволить себе увеличить скорость сверх допустимой "на хорошей дороге при хорошей погоде". Превысить скорость на загородной трассе не против 15,39% респондентов.

Вместе с тем 10,65% оправдывают превышение скорости спешкой. При этом всего 5,89% человек признались, что они в принципе любят быструю езду вне зависимости от условий.

Опрос проводился в период с 10 июля по 2 августа на сайте Госавтоинспекции МВД России, в нем поучаствовали 19 тысяч человек.

Ранее в ЦОДД назвали наиболее популярное шоссе для въезда в Москву. Больше всего водителей из Подмосковья въезжает в столицу по Ярославскому шоссе. Наибольшее количество машин проезжает по магистрали с 6:00 до 7:00. Всего ежедневно в утренние часы по направлению в центр движутся более 33 тысяч автомобилей.