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В Китае создали электромобиль с суперкомпьютером 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: Ридус
Китайский стартап Human Horizons представил электрический внедорожник HiPhi 1, который демонстрирует будущее автопрома. Машина оснащена 5G-модемом, бортовым суперкомпьютером и 562 датчиками (включая сенсоры запаха). Все это нужно для анализа окружения в реальном времени и быстрого принятия решений, чтобы водителю не пришлось лишний раз браться за руль.
Столь внушительное оснащение сделано с прицелом на будущее — сейчас HiPhi 1 поддерживает третий уровень автопилота и подключается к сетям четвертого поколения. Тем не менее, потенциал электромобиля может быть раскрыт уже в ближайшие годы.
Вычислительным «мозгом» стали 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, объединенных в локальную сеть с помощью 1G Ethernet. Машина постоянно анализирует обстановку на дороге, а также водительские привычки и потребности. Также у нее есть доступ к удаленным серверам для облачных вычислений.
Кроме электроники, машина выделяется динамическими характеристиками. Два электромотора по 268 лс (по одному на ось), разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды, а обещанный запас хода составляет 640 км.
На бумаге все здорово, однако Human Horizons еще далеки от серийного производства HiPhi 1. Электромобиль выйдет не раньше 2021 года и вряд ли будет доступен за пределами Китая. Цена на него также неизвестна.
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