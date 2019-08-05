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Rezvani анонсировала «самый мощный внедорожник в мире» 

Автовести 5 часов назад
Фото: © Rezvani
Компания, известная своими суперкарами, готовится к премьере нового внедорожника Tank. Основным его достоинством должен стать мотор: силовой агрегат для внедорожного суперкара позаимствовали у Dodge Demon и вдумчиво доработали.
Как будет выглядеть новый Rezvani Tank, пока неизвестно: компания опубликовала лишь тизер, изображающий часть передней фары и капота.
Но уже заявлено, что под капотом "Танка" будет скрываться нечто действительно впечатляющее. Флагманскую версию Tank X снабдят 6,2-литровым V8 от знаменитого американского суперкара. В заводском варианте он развивает 840 л.с., но для Tank X отдачу мотора заметно увеличат. Обещано, что она превысит 1 000 л.с., что позволит Rezvani Tank с полным правом претендовать на звание самого мощного серийного внедорожника на планете.
Кроме того, известно, что такой Tank получил платформу с потенциально очень серьезными внедорожными характеристиками. Построена будущая новинка на базе последнего поколения Jeep Wrangler, а подвеску для нее разрабатывали вместе со спортсменами из Fox Racing.
Гражданскую версию внедорожника компания Rezvani представит уже на этой неделе. А после появится и "военное" исполнение, отличаться которое будет бронированным кузовом и защитой от электромагнитных импульсов.
Заказы уже принимаются — при условии депозита в 2 500 долларов, хотя стоимость новинки пока не известна.
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Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler , Dodge Demon , Dodge
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