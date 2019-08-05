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Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей 

Motor.ru 1 час назад
Некоторые из них мы увидим уже через месяц на сентябрьском автосалоне во Франкфурте.
Первые две новинки, судя по обилию шпионских снимков, это RS Q3 Sportback, который готовится дебютировать вместе со своим менее мощным «братом». Оба кроссовера будут оснащены пятицилиндровыми бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 литра и мощностью около 400 лошадиных сил.
Следующая новинка — RS7 Sportback, которую впервые заметили на тестах еще в 2017 году. Ожидается, что под капотом расположится четырехлитровый твин-турбо мотор V8, выдающий около 600 лошадиных сил. Также, по слухам, есть шанс появления и гибридной версии, мощность которой возрастет до 700 лошадиных сил.
Еще одна модель, которая уже давно была замечена на тестах — это RS6 Avant. Ее первые шпионские снимки появились прошлым летом. Вероятно, Audi готовит конкурента моделям Mercedes-Benz AMG E63 и E63 S Estate. Если слухи подтвердятся, в оснащение новинки войдет та же силовая установка, что и у старшего RS7 Sportback.
Флагманом обновленного семейства RS скорее всего станет «заряженная» версия кроссовера Q8. Компания анонсировала его еще в рамках Женевского автосалона 2017 года, когда представила концепт Q8 Sport. Касательно оснащения пока никакой информации нет, но предполагается, что под капот установят тот же самый мотор, что и у RS6 и RS7.
Сомнений насчет шестого автомобиля пока что больше всего, но, скорее всего, им станет обновленный RS4 Avant — все остальные представители семейства A4 уже получили обновления. Поэтому для производителя было бы логично доработать «заряженный сарай» до уровня обычного A4 и версии S4. Глобальных изменений ждать не стоит, вероятнее всего, автомобиль получит 2,9-литровый твин-турбомотор V6 мощностью 444 лошадиные силы.
Первую партию новинок покажут через месяц, на международном автосалоне во Франкфурте. Однако Audi, скорее всего, оставит некоторые модели до автосалона в Лос-Анджелесе, чтобы не смешивать все премьеры в одно мероприятие.
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Автоновости , Видео , Audi , Mercedes-Benz
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