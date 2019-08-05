Кроссовер Bugatti будет электрическим 

Новая порция слухов о второй модели Bugatti утверждает, что компания все-таки выпустит кроссовер, а поможет ей в этом хорватская фирма Rimac. Предполагается, что полностью электрическая модель получит силовую установку мощностью 1900 лошадиных сил.
Издание Automobile Magazine, уже делавшее прогноз насчет будущего нескольких моделей BMW, уверено, что электрический кроссовер Bugatti будет разработан совместно с немецкой инжиниринговой фирмой Edag, а его постройкой займется Magna Steyr. При этом с помощью Porsche, владеющей 10 процентами акций Rimac, французы надеются получить доступ к 1900-сильной силовой установке.
Вероятно, речь идет об установке, аналогичной той, что используется на Rimac C_Two и Pininfarina Battista: четыре электромотора суммарной мощностью около 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего, а также тяговая батарея емкостью 120 киловатт-часов. Не исключено, что для Bugatti она будет оптимизирована и получит собственные уникальные настройки. В любом случае компания планирует продавать 600 кроссоверов ежегодно по цене от 850 тысяч долларов (55,3 миллиона рублей).
Ранее появилась информация, что в линейке Bugatti не будет вседорожника, а второй моделью станет электрический суперкар. Новинка могла бы стать более доступной альтернативой Chiron, предназначенной для ежедневных поездок. Пока в компании не готовы назвать сроки появления суперкара, но уже начали анализировать его рыночные перспективы.