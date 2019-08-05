Россияне купили иномарок на триллион рублей

За первое полугодие 2019 года россияне приобрели почти 598 тыс. новых иномарок, подсчитали аналитики агентства "Автостат" в понедельник. На покупку автомобилей было потрачено около 1,06 трлн руб. — то есть, почти 90% от всего объема авторынка России.

Больше всего на россиянах заработала Kia : корейская компания выручила за реализацию своих авто 148 млрд руб. Второе место досталось Toyota — их в России купили на 119 млрд руб. На третьей строчке снова корейцы — Hyundai c 107 млрд руб. выручки.

Далее следуют марки подороже — Mercedes и BMW , которые реализовали автомобилей на 87 млрд и 81 млрд соответственно.

На эти пять брендов российские автовладельцы потратили 51% всех денег, затраченных на покупку новых автомобилей с января по июнь 2019 года.

Ранее "Авторамблер" писал про 10 любимых иномарок россиян, собранных за рубежом и про 10 самых популярных иномарок отечественной сборки.