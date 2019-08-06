В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи

В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков. Новые правила начнут действовать с 6 августа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно новому закону, за отказ пропустить карету скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом будет предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, либо лишение прав от трех месяцев до года. Раньше наказание предусматривало штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Кроме того, новая норма предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф до 80 тыс. рублей, если человек воспрепятствовал деятельности медработников, что повлекло тяжкий вред здоровью пациента. Если же такие действия привели к гибели пациента, то они будут наказываться тюремным сроком до четырех лет.

Штраф от 4 до 5 тыс. рублей будет выписан в том случае, если противоправные действия не отразились на здоровье пациента.