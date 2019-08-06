Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Вызывает опасение, что ужесточение наказания для тех, кто не пропустит спецмашины, может повлечь злоупотребления, заявил Bfm.ru автоюрист Сергей Радько.
По данным издания, принятые законодателями поправки, начавшие действовать с 6 августа, предусматривают, что штраф для тех, кто не пропустит скорую помощь, возрастет с 500 до 5 тысяч рублей. А при отягчающих последствиях, таких как, например, тяжкий вред здоровью пациента, может быть применен в качестве наказания как штраф до 80 тысяч рублей, так и лишение свободы до двух лет. Если же при непропуске скорой помощи наступила смерть пациента, то наказание может быть до четырех лет лишения свободы.
Однако автоюрист Сергей Радько указал на расплывчатость формулировок вступивших в силу поправок.
«Нет таких методик, чтобы определить, что пациент условно с ножевым ранением мог бы быть спасен, если скорая приехала на полминуты раньше. Причем надо понять, что речь идет не только о скорой, а речь идет о воспрепятствовании проезда вообще любому спецтранспорту с включенными маячками и сиренами. Просто стали говорить о скорой. На самом деле, там говорится вообще о транспортном средстве со световой схемой и проблесковыми маячками. Это касается полиции, пожарных, МЧС, Следственного комитета», — пояснил он.
По словам Радько, доказать, что у водителя не было реальной возможности пропустить спецстранспорт, — довольно сложно.
«Если сзади к нам приближается скорая помощь, мы обязаны уступить дорогу. Мы включаем поворотник, но другие водители нас не обязаны пропускать», — подчеркнул он.
Новые правила начали действовать с 6 августа. Ранее, по данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, глава Минздрава Вероника Скворцова предлагала приравнять отказ пропускать машины скорой помощи к пьяной езде. По ее словам, министерство хотело увеличить сумму штрафа за данное правонарушение до 30 тысяч рублей, считая, что подобные меры «образумят сразу всех».
Комментарии119
Автоновости , Видео , Сергей Радько , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , МЧС , СКР , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ужесточили наказание за непропуск скорой
Среди погибших в ДТП под Рязанью есть ребенок
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области4
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Bentley Bentayga V8: знакомимся, любим и ненавидим
Видео
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение