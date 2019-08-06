Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение

Вызывает опасение, что ужесточение наказания для тех, кто не пропустит спецмашины, может повлечь злоупотребления, заявил Bfm.ru автоюрист Сергей Радько

По данным издания, принятые законодателями поправки, начавшие действовать с 6 августа, предусматривают, что штраф для тех, кто не пропустит скорую помощь, возрастет с 500 до 5 тысяч рублей. А при отягчающих последствиях, таких как, например, тяжкий вред здоровью пациента, может быть применен в качестве наказания как штраф до 80 тысяч рублей, так и лишение свободы до двух лет. Если же при непропуске скорой помощи наступила смерть пациента, то наказание может быть до четырех лет лишения свободы.

Однако автоюрист Сергей Радько указал на расплывчатость формулировок вступивших в силу поправок.

«Нет таких методик, чтобы определить, что пациент условно с ножевым ранением мог бы быть спасен, если скорая приехала на полминуты раньше. Причем надо понять, что речь идет не только о скорой, а речь идет о воспрепятствовании проезда вообще любому спецтранспорту с включенными маячками и сиренами. Просто стали говорить о скорой. На самом деле, там говорится вообще о транспортном средстве со световой схемой и проблесковыми маячками. Это касается полиции, пожарных, МЧС, Следственного комитета», — пояснил он.

По словам Радько, доказать, что у водителя не было реальной возможности пропустить спецстранспорт, — довольно сложно.

«Если сзади к нам приближается скорая помощь, мы обязаны уступить дорогу. Мы включаем поворотник, но другие водители нас не обязаны пропускать», — подчеркнул он.