В левом ряду в пробках теперь лучше не ездить

Ярослав Нилов. Поправки рассматривали достаточно долго — первое чтение законопроект прошел еще в 2017 году. Теперь штраф для тех, кто не пропустит любые машины спецслужб, если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах, возрастет с 500 до 5 тысяч рублей, а лишиться прав нарушитель может на год вместо трех месяцев. Вот что говорит один из авторов закона, депутат Госдумы

Ярослав Нилов, депутат Госдумы: «В соответствии с правилами дорожного движения автомобиль, который оснащен специальным световым и звуковым сигналом, наклейками на поверхности, должен иметь приоритет, его должны пропускать. В том случае, если его не пропускают, то подразумевается ответственность. Поправки были направлены на ужесточение наказаний, в том числе в виде продолжительного лишения права управления транспортным средством, а в том случае, если наступили серьезные последствия, то наступает уголовная ответственность. Если в скорой находился больной ребенок, которому требовалась экстренная медицинская помощь, а какой-либо хулиган спровоцировал своими действиями и не дал проехать и вследствие этого ребенок умер, то за это наступает уголовная ответственность у того, кто мешал работать скорой помощи».

Действительно, отягчающие последствия, такие как тяжкий вред здоровью пациента в случае непропуска скорой, могут обернуться нарушителю либо штрафом до 80 тысяч рублей, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом до шести месяцев, либо лишением свободы до двух лет. А если в случае этих действий наступила смерть, то наказание может возрасти до четырех лет лишения свободы.

Посыл хороший, но проблема с новыми поправками, как это часто бывает с российским законотворчеством, заключается в исключительной расплывчатости формулировок. Это вызывает опасения того, что новая редакция может повлечь злоупотребления, считает автоюрист Сергей Радько

Сергей Радько, автоюрист: «Нет таких методик, чтобы определить, что пациент условно с ножевым ранением мог бы быть спасен, если скорая приехала на полминуты раньше. Причем надо понять, что речь идет не только о скорой, а речь идет о воспрепятствовании проезда вообще любому спецтранспорту с включенными маячками и сиренами. Просто стали говорить о скорой. На самом деле там говорится вообще о транспортном средстве со световой схемой и проблесковыми маячками. Это касается полиции, пожарных, МЧС Следственного комитета . Доказать, что у водителя не было реальной возможности, — довольно сложно. Если сзади к нам приближается скорая помощь, мы обязаны уступить дорогу. Мы включаем поворотник, но другие водители нас не обязаны пропускать».

Стоит заметить, что параллельно с обсуждением в Думе законопроектов об ужесточении ответственности автовладельцев рассматривался вопрос о необходимости принятия особого закона о защите медиков скорой помощи вообще. Так как им нередко приходится сталкиваться не только с тем, что их машину не пропускают, но и с физической агрессией на месте вызова.