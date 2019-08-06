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Новое поколение Mercedes-Benz S-класса появится в 2020 году 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно официальным данным, новое поколение автомобилей Mercedes-Benz S-класса будет представлено на мировом транспортном рынке в 2020 году.
По словам конструкторов, новый автомобиль будет отличаться экстерьером от ранее выпущенных моделей. Так, машина получит новую решетку радиатора и усовершенствованные светодиодные фары. Более того, у седана будет изменен задний бампер и фонари. Также автомобиль будет оснащен выдвижными ручками.
В салоне машины будет установлена современная большая цифровая панель, на которую выведут все функции управления машиной. Прямоугольный дисплей панели своим внешним видом будет напоминать мультимедийную систему американских электрических автомобилей Tesla.
Все технические данные о новом автомобиле, впрочем, как и стоимость будут озвучены на официальной презентации. Руководители автомобильного бренда уверяют, что дата представления автомобиля будет озвучена после завершения краш-тестов.
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Автоновости , Tesla , Mercedes-Benz
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