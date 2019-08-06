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«Спортивный» Renault Sandero обновился 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Renault представила рестайлинговый Sandero RS для южноамериканского рынка. Для модели это первое серьезное обновление с момента старта продаж в 2015 году.
Renault Sandero RS 2020 модельного года получил 17-дюймовые черные диски, новые светодиодные задние фонари, красные тормозные суппорты и наклейки «под спорт» чуть другого дизайна. От стандартного «Сандеро» его также можно отличить по черному спойлеру на крыше, сдвоенным патрубкам выхлопной системы, черной обшивке потолка, красным сиденьям и декоративными вставками «под карбон» на дверях.
Начинка осталась без изменений: под капотом у «заряженного» хэтчбека установлен двухлитровый «атмосферник» мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач с короткими передаточными числами. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час за восемь секунд, а максимальная скорость составляет 202 километра в час.
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Уже в «базе» Sandero RS укомплектован системой RS Drive с тремя режимами вождения (Standard, Sport и Sport +), мультимедийной системой Media Nav Evolution, кондиционером, камерой заднего вида и круиз-контролем.
Цены в Бразилии начинаются от 17,71 тысячи долларов (около 1,1 миллиона рублей).
В России Renault Sandero доступен с 1,6-литровыми моторами мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил по цене от 577 000 до 817 990 рублей. Спортивная модификация для нашего рынка не предусмотрена.
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Автоновости , Renault Sandero , Renault Logan , Renault
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