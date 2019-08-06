Цифра вместо бумаги: Hyundai в России переходит на электронные документы

Отечественный офис Hyundai анонсировал полный переход на электронный документооборот. Правда, пока он затронет только один документ, но весьма важный для каждого покупателя нового автомобиля. Речь идет о сервисной книжке.

С 1 августа "Хендэ Моторс СНГ" полностью отказывается от сервисных книжек в их бумажном варианте, доверив сбор и регистрацию информации о посещении сервисных центров электронике. Система Workshop Automation названа "единой информационной средой для всей дилерской сети".

Утверждается, что доступ к сервисной книжке возможен в любое время из любого места — разумеется, при условии наличия доступа к Интернету. Hyundai располагает специализированной клиентской платформой "Мир Хендэ", где для каждого пользователя организован личный кабинет. В этом пространстве и осуществляется доступ к требуемому электронному документу.

Кроме того, производитель заявляет, что прозрачная сервисная история, которая обеспечивает достоверную информацию об автомобиле, облегчает и приобретение машин марки Hyundai на вторичном рынке.

Бумажные сервисные книжки, которые сейчас имеются на руках автовладельцев, не отменяются: они продолжат действовать до истечения положенного срока. А вот на автомобили, приобретенные после 1 августа, книжки будут оформляться только электронные.