Отечественный офис Hyundai анонсировал полный переход на электронный документооборот. Правда, пока он затронет только один документ, но весьма важный для каждого покупателя нового автомобиля. Речь идет о сервисной книжке.
С 1 августа "Хендэ Моторс СНГ" полностью отказывается от сервисных книжек в их бумажном варианте, доверив сбор и регистрацию информации о посещении сервисных центров электронике. Система Workshop Automation названа "единой информационной средой для всей дилерской сети".
Утверждается, что доступ к сервисной книжке возможен в любое время из любого места — разумеется, при условии наличия доступа к Интернету. Hyundai располагает специализированной клиентской платформой "Мир Хендэ", где для каждого пользователя организован личный кабинет. В этом пространстве и осуществляется доступ к требуемому электронному документу.
Кроме того, производитель заявляет, что прозрачная сервисная история, которая обеспечивает достоверную информацию об автомобиле, облегчает и приобретение машин марки Hyundai на вторичном рынке.
Бумажные сервисные книжки, которые сейчас имеются на руках автовладельцев, не отменяются: они продолжат действовать до истечения положенного срока. А вот на автомобили, приобретенные после 1 августа, книжки будут оформляться только электронные.