Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цифра вместо бумаги: Hyundai в России переходит на электронные документы 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Hyundai
Отечественный офис Hyundai анонсировал полный переход на электронный документооборот. Правда, пока он затронет только один документ, но весьма важный для каждого покупателя нового автомобиля. Речь идет о сервисной книжке.
С 1 августа "Хендэ Моторс СНГ" полностью отказывается от сервисных книжек в их бумажном варианте, доверив сбор и регистрацию информации о посещении сервисных центров электронике. Система Workshop Automation названа "единой информационной средой для всей дилерской сети".
Утверждается, что доступ к сервисной книжке возможен в любое время из любого места — разумеется, при условии наличия доступа к Интернету. Hyundai располагает специализированной клиентской платформой "Мир Хендэ", где для каждого пользователя организован личный кабинет. В этом пространстве и осуществляется доступ к требуемому электронному документу.
Кроме того, производитель заявляет, что прозрачная сервисная история, которая обеспечивает достоверную информацию об автомобиле, облегчает и приобретение машин марки Hyundai на вторичном рынке.
Бумажные сервисные книжки, которые сейчас имеются на руках автовладельцев, не отменяются: они продолжат действовать до истечения положенного срока. А вот на автомобили, приобретенные после 1 августа, книжки будут оформляться только электронные.
Автовести: последние новости
Двойная смерть ценой 35 тысяч рублей и результаты опроса ГИБДД: что в итоге? Rezvani анонсировала "самый мощный внедорожник в мире" Назад в СССР – 6: треть грузовиков на дорогах России еще советского производства
Комментарии
Автоновости , Hyundai
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ужесточили наказание за непропуск скорой2
Среди погибших в ДТП под Рязанью есть ребенок
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области6
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Bentley Bentayga V8: знакомимся, любим и ненавидим
Видео
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение