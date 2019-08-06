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Нижегородец прокатился по улицам города в картонном Gelandewagen. Теперь полицейские хотят его оштрафовать 

360tv.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов смастерил из картона Gelandewagen, прокатился на нем по городу и выложил видеозапись своей «автомобильной» прогулки в Instagram. В ГИБДД изучили ролик и собрались оштрафовать парня за нарушение правил.
Картонный макет престижного авто Молодцов установил на велосипед. «Душой в гелике — попой на велике», — подписал видео в соцсети нижегородец.
Этим поступком он хотел привлечь внимание к своей странице в Instagram — на картонных бортах самодельного Gelandewagen красовались ссылки на учетную запись Молодцова в соцсети. Пользователи в комментариях посоветовали молодому человеку продать свое творение по цене настоящего Gelandewagen, а также обратили внимание на отсутствие зеркал заднего вида.
Видео заинтересовало региональную дорожную полицию.
«Мы начали проверку по данному факту, внимательно изучаем видеоролик, уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге», — рассказали РИА «Новости» в ГИБДД Нижегородской области.
В полиции подчеркнули, что специалистам предстоит изучить саму конструкцию, а затем возбудить административные дела в отношении Молодцова.
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Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
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