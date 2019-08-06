Нижегородец прокатился по улицам города в картонном Gelandewagen. Теперь полицейские хотят его оштрафовать

Житель Нижнего Новгорода Илья Молодцов смастерил из картона Gelandewagen, прокатился на нем по городу и выложил видеозапись своей «автомобильной» прогулки в Instagram. В ГИБДД изучили ролик и собрались оштрафовать парня за нарушение правил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Молодцов (@dvad_3) 3 Авг 2019 в 10:06 PDT Картонный макет престижного авто Молодцов установил на велосипед. «Душой в гелике — попой на велике», — подписал видео в соцсети нижегородец.

Этим поступком он хотел привлечь внимание к своей странице в Instagram — на картонных бортах самодельного Gelandewagen красовались ссылки на учетную запись Молодцова в соцсети. Пользователи в комментариях посоветовали молодому человеку продать свое творение по цене настоящего Gelandewagen, а также обратили внимание на отсутствие зеркал заднего вида.

Видео заинтересовало региональную дорожную полицию.

«Мы начали проверку по данному факту, внимательно изучаем видеоролик, уже просматриваются несколько фактов административных правонарушений, в том числе пересечение сплошной линии на дороге», — рассказали РИА «Новости» в ГИБДД Нижегородской области.

В полиции подчеркнули, что специалистам предстоит изучить саму конструкцию, а затем возбудить административные дела в отношении Молодцова.