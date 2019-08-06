В компактный кроссовер BMV X1 уже внесли ряд полезных обновлений и уже весной следующего года эту рестайлинговую версию с гибридной силовой установкой начнут продавать. Стоить будет покупка от 2 360 000 рублей.
Вместе в обновленным седаном 7-Series BMV предстояло внести ряд изменений в свой компактный кроссовер и внедрить большую решетку радиатора.
Следует напомнить, что модель теперь обладает изящным передним бампером, куда встроены дополнительные хромированные акценты и светодиодные противотуманные фары, а также тонированными светодиодными задними фонарями.
Что касается гибридной силовой установки, то она представляет собой бензиновый турбомотор объемом на 1,5 литра и мощностью в 125 лошадиных сил, плюс электрический двигатель с 95 лошадями.
В базовой версии мультимедийная система оснащена 8,8 — дюймовым экраном, который является заменой стандартному 6,5 — дюймовому дисплею.
Как сообщила пресс-служба бренда БМВ, покупка версии sDrive обойдется автолюбителю в 2 360 000 рублей. Что касается модификации полноприводной xDrive, то она дороже на 150 000, чем предыдущая. В США приобрести эту модель можно уже в конце этого года. Дата, когда новинку можно будет купить в России, пока не была объявлена.