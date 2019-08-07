Правительство России планирует построить в стране сеть скоростных автодорог

В планах правительства связать все наиболее значимые экономические центры России сетью скоростных дорог.

Такие планы исполнительная власть Российской Федерации будет воплощать в жизнь в течение ближайших пяти лет. Эту информацию довел до широкой общественности глава российского правительства Д. А. Медведев. Он сообщил о планах на заседании президиума Совета при президенте страны, который занимается реализацией национальных проектов. В рамках одного из национальных проектов уже определены все наиболее важные участки федеральных автотрасс, которые следует в ближайшее время привести в надлежащее состояние.

Председатель правительства также заострил внимание на том, что необходимо провести масштабную реконструкцию автомобильных мостов. Причем это касается не только федеральной собственности, но и мостовых объектов регионального и муниципального значения. Модернизация сети автомобильных дорог регионального значения — это важнейший, приоритетный вопрос. Доля региональной дорожной сети должна вырасти в ближайшее время до 51%. Это позволит резко сократить число аварий на дорогах и повысить безопасность на автомобильных трассах. Реконструкция региональных магистралей — это часть общего плана по строительству сети скоростных автодорог на территории страны.