Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правительство России планирует построить в стране сеть скоростных автодорог 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: car.ru
В планах правительства связать все наиболее значимые экономические центры России сетью скоростных дорог.
Такие планы исполнительная власть Российской Федерации будет воплощать в жизнь в течение ближайших пяти лет. Эту информацию довел до широкой общественности глава российского правительства Д. А. Медведев. Он сообщил о планах на заседании президиума Совета при президенте страны, который занимается реализацией национальных проектов. В рамках одного из национальных проектов уже определены все наиболее важные участки федеральных автотрасс, которые следует в ближайшее время привести в надлежащее состояние.
Председатель правительства также заострил внимание на том, что необходимо провести масштабную реконструкцию автомобильных мостов. Причем это касается не только федеральной собственности, но и мостовых объектов регионального и муниципального значения. Модернизация сети автомобильных дорог регионального значения — это важнейший, приоритетный вопрос. Доля региональной дорожной сети должна вырасти в ближайшее время до 51%. Это позволит резко сократить число аварий на дорогах и повысить безопасность на автомобильных трассах. Реконструкция региональных магистралей — это часть общего плана по строительству сети скоростных автодорог на территории страны.
Car.ru: последние новости
Продажи автомобилей падают по всему миру Suzuki в июле увеличила продажи в России на 16% Стало известно, сколько стоит обновленный BMW X1
Комментарии
Автоновости , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем грозит попадание в аварию на «делимобиле»?
Продажи автомобилей падают по всему миру
Audi запускает очередную отзывную кампанию
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Suzuki увеличила продажи в России
Видео
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение