Камеры начали ловить за новое нарушение

Система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер начала действовать в Москве в тестовом режиме. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».

По данным издания, в тестировании принимают участие ГИБДД , столичный Центр организации дорожного движения и Российский союз автостраховщиков.

Пока ведется тестирование, водителям вместо штрафа за нарушение будут приходить письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку. При этом в них указано, что по завершении тестирования, нарушители получат штраф в 800 рублей. Водителям также предложено позвонить на горячую линию Российского союза автостраховщиков, если допущена ошибка и страховка есть, отмечается в статье.

Газета напоминает, что возможность проверки ОСАГО с помощью камер обсуждается с 2015 года. В качестве пилотной площадки была выбрана Москва. Даты запуска системы назывались минимум четыре раза, и главная проблема, по данным источников издания, заключается в отсутствии единой базы у страховщиков, ГИБДД и столичный Центр организации дорожного движения, в ведении которого находятся камеры.

«Пока речь идет фактически о ручной сверке баз данных», — заявил газете источник знакомый с ситуацией.

При этом, чтобы система заработала полноценно, планируется создать автоматизированный сервис, который позволит оперативно обмениваться данными.

«Тестирование перед запуском проекта шло несколько месяцев, в результате в Московском регионе было выявлено 730 тысяч. нарушителей без ОСАГО. Спустя 20 дней мы повторно проверили всех этих водителей. Отклонение по цифрам было единичным, это означает, что лишь немногие из них купили полис ОСАГО за это время», — рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По данным издания «За рулем», в июле 2019 года в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного поступило 8478 обращений и 96,4% из них касались ОСАГО. Большинство претензий были связаны с несогласием заявителей с размером страховой выплаты.