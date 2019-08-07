В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер

Источники проинформировали о начале тестирования ГИБДД , Центром организации дорожного движения Москвы и Российским союзом автостраховщиков автоматической проверки полиса ОСАГО. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице. В настоящее время водители без ОСАГО получают по почте рекомендацию по приобретению полиса. Нарушителям уже разослали 5,5 тыс. писем.

Уточняется, что, когда тестирование закончится, водители будут получать штраф в размере 800 руб.

"…общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тыс. ", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что было слито местонахождение дорожных камер Москвы.