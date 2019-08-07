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В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер 

Газета.Ru + ещё 20 4 часа назад
Фото: ТАСС
Источники проинформировали о начале тестирования ГИБДД, Центром организации дорожного движения Москвы и Российским союзом автостраховщиков автоматической проверки полиса ОСАГО. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице. В настоящее время водители без ОСАГО получают по почте рекомендацию по приобретению полиса. Нарушителям уже разослали 5,5 тыс. писем.
Уточняется, что, когда тестирование закончится, водители будут получать штраф в размере 800 руб.
"…общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тыс. ", — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что было слито местонахождение дорожных камер Москвы.
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