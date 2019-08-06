Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В Череповце пьяный водитель попытался съесть водительское удостоверение перед инспектором ДПС.
Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа.
Сотрудники полиции заметили на улице мужчину и женщину, которые, пошатываясь, сели в автомобиль. Сотрудники ГИБДД остановили машину на ближайшем перекрестке и потребовали у водителя предъявить документы.
«В момент проверки по базам данных мужчина неожиданно потребовал у инспектора назад свое водительское удостоверение, и, не дожидаясь, сам его забрал из рук полицейского. Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 г.р. сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье», — сообщили в полиции.
Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, в отношении него был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12,26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Комментарии
Автоновости , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП под Рязанью: шестеро погибших
ГИБДД возмутил картонный Gelandewagen26
В России ужесточили наказание за непропуск скорой4
Среди погибших в ДТП под Рязанью есть ребенок
Сколько стоит обновленный BMW X1
Видео
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение