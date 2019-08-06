Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права

В Череповце пьяный водитель попытался съесть водительское удостоверение перед инспектором ДПС

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа.

Сотрудники полиции заметили на улице мужчину и женщину, которые, пошатываясь, сели в автомобиль. Сотрудники ГИБДД остановили машину на ближайшем перекрестке и потребовали у водителя предъявить документы.

«В момент проверки по базам данных мужчина неожиданно потребовал у инспектора назад свое водительское удостоверение, и, не дожидаясь, сам его забрал из рук полицейского. Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 г.р. сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье», — сообщили в полиции.

Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, в отношении него был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12,26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».