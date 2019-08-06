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Suzuki в июле увеличила продажи в России на 16% 

Автостат + ещё 1 9 часов назад
Фото: Reuters
Suzuki в июле увеличила продажи в России на 16%Российские дилеры Suzuki в июле реализовали 603 автомобиля — на 16% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Suzuki в нашей стране составили 3332 машины, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 474 экземпляров (+30%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 113 автомобилей.
Напомним, с 1 августа российские дилеры Suzuki начали продажи внедорожника Jimny нового поколения. Новинка представлена в двух комплектациях — GL и GLX — по цене от 1 млн 359 тыс. рублей до 1 млн 569 тыс. рублей соответственно. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по росту продаж в 2019 году до 8,5 тыс. машин.
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