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Продажи автомобилей падают по всему миру 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Анализируя продажи, совершаемые на транспортных рынках различных стран, можно прийти к выводу, что они снижаются по всему миру.
Причем сокращения продаж затронули сразу три крупных транспортных рынка, а именно — Китай, США и Европу. В Китае падение спроса составило 6%, в сравнении с результатом 2018 года. Аналитики уверены в том, что произошедшее уменьшение цен не является окончательным. Так, ближайшие 5-10 лет станут самыми худшими за всю историю существования автомобильной промышленности.
Для того, чтобы как-то поддержать снижающийся уровень продаж, дилеры предлагают клиентам различные акции и достаточно выгодные предложения. Вот только низкий уровень платежеспособности не позволяет приобретать машины даже по сниженной стоимости.
Более того, внедрение различных акций, бонусов и льготных систем кредитования считается отрицательным и для производителей, так как затраты по производству машин находятся на высоком уровне, поэтому расходы необходимо покрывать самостоятельно, из заложенных на это средств.
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