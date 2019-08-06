Продажи автомобилей падают по всему миру

Анализируя продажи, совершаемые на транспортных рынках различных стран, можно прийти к выводу, что они снижаются по всему миру.

Причем сокращения продаж затронули сразу три крупных транспортных рынка, а именно — Китай, США и Европу. В Китае падение спроса составило 6%, в сравнении с результатом 2018 года. Аналитики уверены в том, что произошедшее уменьшение цен не является окончательным. Так, ближайшие 5-10 лет станут самыми худшими за всю историю существования автомобильной промышленности.

Для того, чтобы как-то поддержать снижающийся уровень продаж, дилеры предлагают клиентам различные акции и достаточно выгодные предложения. Вот только низкий уровень платежеспособности не позволяет приобретать машины даже по сниженной стоимости.

Более того, внедрение различных акций, бонусов и льготных систем кредитования считается отрицательным и для производителей, так как затраты по производству машин находятся на высоком уровне, поэтому расходы необходимо покрывать самостоятельно, из заложенных на это средств.