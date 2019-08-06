Audi запускает очередную отзывную кампанию

Дефектные подушки безопасности снова привели к очередному изъятию транспортных средств Audi

Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) сообщила, что A4 Sedan и Allroad, S4 Sedan, A5 Coupe, Cabriolet и Sportback, а также S5 Coupe, Cabriolet и Sportback 2017-2018 годов включают программный сбой, который может привести к неисправности подушки безопасности переднего пассажира.

Это охватывает 144 092 транспортных средства, и, по оценкам, все они пострадали от дефекта. Немецкая компания уведомит владельцев автомобилей и дилеров не позднее 15 сентября и начнет отзыв. Исправление проблемы подразумевает установку нового программного обеспечения с настроенными диагностическими пороговыми значениями. Тем, кто уже отремонтировал автомобили, будет выплачена компенсация в рамках гарантии.

Странным считается факт, что Audi не исправила ошибку в процессе сборки и тестирования автомобилей.