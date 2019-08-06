Данные об автовладельцах будут продавать дилерам и СТО

Уже через два года вся информация о владельцах почти половины автомобилей в России будет доступна для компаний, связанных с рынком автоуслуг. Сервис планируется реализовать в рамках системы сбора данных от бортовых компьютеров автомобилей, которая должна быть запущена к 2021 году.

Речь идет об автомобилях, оснащенных навигацией и различными интеллектуальными компьютерными системами, соединенными с различными серверами. Таких машин в России, по официальной статистике, около 20 миллионов.

Все данные аккумулируются и могут быть запрошены для определенных нужд. В данном случае речь идет о возможности применения таргетинговой рекламы. Это будет актуально для дилерских центров, станций техобслуживания, магазинов запчастей и так далее.

Но, как говорят разработчики, ни о какой краже личных данных речи не идет. Запросы на получение информации будут направляться автовладельцам, и они сами будут принимать решение, давать ли доступ к информации о себе. В этом его попытаются заинтересовать.

Так, участник программы сможет рассчитывать на бонусы и скидки при оплате услуг сервисных компаний и продавцов. При этом особо переживать по поводу использования базы в корыстных целях не стоит — для автоворов этот сервис особой пользы представлять не будет, считают эксперты. А вот последующее обилие уведомлений и навязывания услуг может отпугнуть некоторых автовладельцев, предполагают они.

Разработкой занимается НП «ГЛОНАСС», которая затем рассчитывает заработать на продаже данных автодилерам, СТО и другим заинтересованным коммерческим компаниям. Они будут получать доступ ко всем данным об автомобиле, о его местонахождении, маршрутах, а также к контактным данных хозяина авто.

Пока детали работы приложения и условий взаимодействия с пользователями прорабатываются. Разработчики надеются, что эта услуга станет удобной для самих автовладельцев. Например, когда будет подходить срок очередного техобслуживания, сервис подскажет адреса ближайших станций, подходящих именно для его автомобиля. Предполагается, что уведомления будут приходить на смартфон через специальное приложение, которое пользователь установит после того, как даст согласие на продажу своих данных. Также решается вопрос о соответствующих поправках в законодательство, которые должны прописать права на сбор и передачу данных и другие нюансы.

С одной стороны, это очередной шаг для рынка рекламных услуг, с другой — попытка оптимизировать работу компаний, связанных с продажей и обслуживанием автомобилей. Но главное, что никто не будет производить манипуляций с данными автовладельца без его ведома.