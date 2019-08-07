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Toyota переведет все модели для Европы на батарейки 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Руководство компании Toyota объявило, что планирует сфокусироваться на создании полностью электрических автомобилей для европейских рынков. Сейчас половина продаж компании приходится на гибридные модели.
Как рассказал изданию Automotive News глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения «Тойоты» Мэтью Харрисон, компания уже достигла своего первоначального плана электрификации — ровно половина продаж теперь приходится на гибридные модели. А это значит, добавил он, что настало время для нового испытания — полного перехода на электрические силовые установки.
Для того, чтобы наладить продажи гибридов в Европе, японскому производителю уже пришлось поработать над локализацией производства и снижением расходов за счет массового выпуска. Теперь задача стоит сложнее — для электрокаров придется построить сеть быстрых зарядных станций, иначе европейским покупателям не будет смысла отказываться от уже существующих моделей.
В начале июля представители Toyota объявили, что приступают к тестированию первого в своей линейке электрокара с солнечными батареями на крыше. В отличие от «Приуса» с опциональными панелями, новинка способна добавлять к пробегу порядка 56 километров, а не только подзаряжать вспомогательные устройства. Фотоэлектрические панели расположили не только на крыше автомобиля, но и на капоте и крышке багажника.
Для Европы смещение вектора в сторону электрификации уже не новый тренд. Например, в середине июля британская марка MINI объявила, что через десять лет планирует полностью отказаться от любых модификаций автомобилей кроме электрических. Учитывая, что первый электрокар марки вызвал интерес, который в несколько раз превзошел даже ожидания самой компании, европейские покупатели готовы к увеличению батарейных машин на рынке.
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Автоновости , Toyota
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