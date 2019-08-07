Российской Hyundai Sonata достался лишь один мотор

Восьмое по счету поколение Hyundai Sonata готовится к старту продаж в России: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новинку. Документ отвечает на вопрос, с какими силовыми агрегатами седан доберется до нашей страны.

Выбора отечественным покупателям, по сути, не оставили. В России "Сонату" предполагается комплектовать безальтернативным бензиновым атмосферником объемом 2,5 л. Развивает мотор 179 л.с. и 232 Нм и работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом, а "кормить" его можно 92-м бензином.

По характеристикам этот двигатель приходится как раз посредине тех моторов, что предлагаются для российской "Сонаты" сейчас: они развивают 150 и 188 л.с. (и агрегатируются, кстати, все с тем же 6-диапазонным автоматом). Между тем, на других рынках новая Hyundai Sonata располагает целой россыпью бензиновых двигателей, как атмосферных, так и турбированных, с мощностью от 160 до 193 л.с.

Стали известны из ОТТС и кое-какие другие подробности. Например, для Hyundai Sonata сертифицированы шины размерностью 215/60R16, 215/55R17 и 235/45R18, а в список оборудования должны войти электрозеркала, климат-контроль, система стабилизации и датчики давления в шинах.

Предполагается, что производство Hyundai Sonata нового поколения для России будет организовано в Калининграде. Актуальный в нашей стране седан стоит как минимум 1 344 000 рублей.