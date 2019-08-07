Объявился лидер по ремонту дорог в России

Свердловская область занимает лидирующие позиции среди регионов, в которых реализуется национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги. Об этом заявил заместитель начальника «Уралуправтодора» Алексей Комольцев, сообщает агентство АПИ.

«Мы стали одним из первых субъектов, где были заключены все контракты на выполнение работ. На сегодняшний день регион показывает хорошие результаты по физическим объемам укладки асфальтобетона и кассовому освоению средств», — отметил он.

Все работы, по словам Комольцева, должны быть завершены до 31 октября. В свою очередь замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев подчеркнул, что ремонт на всех объектах идет по графику и будет выполнен в срок. В текущем году в Свердловской области планируется отремонтировать в рамках нацпроекта 26 участков дорог регионального значения протяженностью 80,2 километра.

Как сообщали в правительстве, по реализации дорожного нацпроекта сильнее всего отстают Крым, Ненецкий автономный округ, Приморский край и Еврейская автономная область.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках доля автодорог регионального значения должна вырасти до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена протяженность качественных дорог городских агломераций, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.