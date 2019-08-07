Новое моторное масло создали Shell и Hyundai

Две компании сотрудничают уже достаточно давно, с 2005 года. Последняя совместная разработка — это моторное масло для грузовиков.

Ранее компании вели сотрудничество в области обслуживания различных автомобилей Hyundai . Теперь разработана новая марка моторного масла, которое специально предназначено для эксплуатации в грузовых автомобилях. Плодом совместной работы стало Shell Rimula R5 AH 10W-40. Это масло было создано с учетом работы грузовиков в климатических условиях на территории Российской Федерации. Благодаря применению новейших технологий, это масло способствует продлению сроков эксплуатации двигателя, а также способствует наиболее экономичному расходу топлива.

Кроме этих качеств, новое моторное масло обладает еще целым рядом преимуществ. Оно совместимо с различными системами выхлопа, предотвращает возможное загрязнение этих систем. Способствует уменьшению вредных выбросов в окружающую среду, а это в свою очередь, повышает экологичность двигателя без каких-либо дополнительных вложений.

Следует сказать, что договор о сотрудничестве и партнерстве между Shell и Hyundai работает до 2021 года и еще есть время для дальнейшего плодотворного сотрудничества.