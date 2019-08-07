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Новое моторное масло создали Shell и Hyundai 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Две компании сотрудничают уже достаточно давно, с 2005 года. Последняя совместная разработка — это моторное масло для грузовиков.
Ранее компании вели сотрудничество в области обслуживания различных автомобилей Hyundai. Теперь разработана новая марка моторного масла, которое специально предназначено для эксплуатации в грузовых автомобилях. Плодом совместной работы стало Shell Rimula R5 AH 10W-40. Это масло было создано с учетом работы грузовиков в климатических условиях на территории Российской Федерации. Благодаря применению новейших технологий, это масло способствует продлению сроков эксплуатации двигателя, а также способствует наиболее экономичному расходу топлива.
Кроме этих качеств, новое моторное масло обладает еще целым рядом преимуществ. Оно совместимо с различными системами выхлопа, предотвращает возможное загрязнение этих систем. Способствует уменьшению вредных выбросов в окружающую среду, а это в свою очередь, повышает экологичность двигателя без каких-либо дополнительных вложений.
Следует сказать, что договор о сотрудничестве и партнерстве между Shell и Hyundai работает до 2021 года и еще есть время для дальнейшего плодотворного сотрудничества.
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Автоновости , Hyundai , Shell
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