Haval открыл новые дилерские центры в России

Согласно официальным данным, китайский бренд Haval открыл дилерские центры в восьми городах России.

Так, на сегодняшний день приобрести машины компании покупатели могут в дилерских центрах, расположенных в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле. Важным моментом для производителей становится тот факт, что спрос на автомобили постоянно увеличивается.

Теперь руководителям компании важно продолжать развитие собственного бренда, открывая новые дилерские центры в разных городах страны. В общей сложности, в России действует 61 дилерский центр и 3 авторизированных сервисных центра, которые предоставляют различные услуги российским клиентам.

Новые партнеры бренда готовы выполнять все условия сотрудничества для того, чтобы наладить продолжительные производственные отношения с китайским брендом, активно продвигая его в России. С каждым годом кроссоверы бренда становятся более качественными и это не может не сказываться на реализации.