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Haval открыл новые дилерские центры в России 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно официальным данным, китайский бренд Haval открыл дилерские центры в восьми городах России.
Так, на сегодняшний день приобрести машины компании покупатели могут в дилерских центрах, расположенных в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле. Важным моментом для производителей становится тот факт, что спрос на автомобили постоянно увеличивается.
Теперь руководителям компании важно продолжать развитие собственного бренда, открывая новые дилерские центры в разных городах страны. В общей сложности, в России действует 61 дилерский центр и 3 авторизированных сервисных центра, которые предоставляют различные услуги российским клиентам.
Новые партнеры бренда готовы выполнять все условия сотрудничества для того, чтобы наладить продолжительные производственные отношения с китайским брендом, активно продвигая его в России. С каждым годом кроссоверы бренда становятся более качественными и это не может не сказываться на реализации.
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