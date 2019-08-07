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В Турции разрабатывают прототип летающего авто 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно официальным данным, турецкие конструкторы принялись за разработку нового прототипа летающего автомобиля.
Вся информация о будущем автомобиле была обговорена президентом Тайипом Эрдоганом и техническим директором компании Baykar Makina. Будущий летающий автомобиль получил имя CEZERI. Сейчас конструкторы заняты разработкой основных деталей, которые в дальнейшем будут собраны в единый транспорт, имеющий возможность подниматься в воздух.
Никаких технических подробностей о новом автомобиле пока не сообщают. Известно, что все необходимые работы продолжаются и будут завершены только в 2020 году. Для ускорения этого процесса, инженеры трудятся беспрерывно.
Сразу после завершения всех производственных работ, автомобиль будет отправлен на тесты, после успешного завершения которых можно будет говорить о дате презентации машины, на которой возможно озвучат технические данные.
Важно отметить, что в сравнении с ранее разработанными моделями летающих машин, новинка должна получить современные функции управления и навигации.
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