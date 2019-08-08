Для таксистов предложено создать цифровой профиль

Для водителей такси должны быть созданы цифровые профили, доступные как для агрегаторов, так и для пассажиров, вызывающих такси. Таким образом, информация о марке и номере машины может быть дополнена не только личными данными водителя, но и его «послужным списком» в качестве участника дорожного движения.

С таким предложением выступила член Общественной палаты РФ Елена Сутормина . Она намерена обсудить необходимость создания цифрового профиля водителя на Международном евразийском форуме «Такси», который начинает работу 8 августа, а затем передать предложение в Госдуму в качестве поправки в законопроект о такси. Документ сейчас готовится Комитетом палаты по транспорту и строительству к рассмотрению во втором чтении и может быть принят уже этой осенью.

Необходима единая позиция участников рынка

«В России сегодня работает порядка 700 тысяч водителей такси, при этом в теневом секторе — ещё более миллиона человек», — рассказала Елена Сутормина. Водительские удостоверения нелегалов за рулём невозможно проверить, что приводит к падению качества предоставляемых услуг, снижается безопасность перевозок и растёт число дорожных аварий с участием такси. «Закон о такси необходим», — делает вывод член ОП РФ. Основной целью документа, по её мнению, должно стать повышение прозрачности рынка таксомоторных перевозок, введение всех его участников в правовое поле. «Только таким образом мы сможем обеспечить безопасность пассажиров», — подчеркнула Елена Сутормина.

Наличие цифрового профиля таксиста предотвратит ситуации, когда за рулём таксомотора оказывается вовсе не тот человек, за которым автомобиль числится. «Нередки случаи, когда водители-мигранты передают машину товарищу „подзаработать“, причём прав у этого человека может вовсе не оказаться», — пояснила Елена Сутормина.

Поправки в законопроект предлагают ввести единый стандарт работы такси, которые ужесточили бы ответственность агрегаторов за безопасность пассажиров, а также содержали бы новые методы цифрового контроля за работой водителей.

«Между тем консолидированная позиция между участниками рынка, руководством субъектов и Правительством в отношении таксомоторных перевозок пока достигнута далеко не по всем вопросам», — констатировал член Общественного совета Минтранса Кирилл Янков. Например, нет единства мнений по вопросу, кто будет решать, сколько выдавать лицензий на таксомоторную деятельность, — федеральный Центр или региональное руководство.

«Хотелось, чтобы в ходе дискуссий на Евразийском форуме «Такси» были бы найдены точки сближения, что значительно ускорит принятие закона о такси», — отметил эксперт.

Чтобы водитель не уснул

По данным ГИБДД, одна из наиболее распространённых причин аварий, в которых виноваты водители такси, — усталость водителей. Не секрет, что вместо положенных восьми часов таксисты в поисках заработка колесят по городу по 10-15 часов. Последствия такого режима работы печальные. Многим запомнился случай, когда прошлым летом автомобиль с шашечками въехал на тротуар прямо в центре города. Тогда только чудом удалось избежать массовых жертв. Оказалось, водитель не выпускал руль из рук в течение 18 часов и буквально уснул во время движения.

«Нас крайне заботит безопасность граждан, которые пользуются этим видом транспорта. Поэтому мы считаем, что создание системы цифрового профиля водителя в первую очередь поможет пассажирам понять, с каким водителем они едут, и реально оценивать собственные риски. Кстати, аналоги таких цифровых профилей на рынке скоро появятся. Сейчас такую программу внедряет крупнейший агрегатор таксомоторных перевозок «Яндекс. Такси», — отметила Елена Сутормина.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв предлагает вовсе запретить работать в такси иностранным гражданам. «73 процента аварий, в которых виновны водители такси, происходят именно среди нелегалов: у 60 процентов нет лицензий вообще, у 13 процентов они были, но аннулированы», — приводит статистику депутат.

Эксперты выступают против столь радикальной инициативы. «Если гражданин находится на территории России на законных основаниях и у него есть разрешение на работу, то запрещать ему по национальному признаку работать в отрасли такси неправильно», — отмечает специалист по транспортному пассажирскому обслуживанию Богдан Коношенко . Елена Сутормина согласна с тем, что вопрос о работе мигрантов в такси злободневный. Однако действовать одними запретами здесь нельзя. «Необходимо помнить об уставе ЕАЭС , в котором говорится о свободном перемещении на евразийском пространстве товаров, услуг и рабочей силы. Мне кажется правильным решение об усилении ответственности агрегаторов за предоставление точной информации о водителе. Такая поправка в закон о такси также готовится», — сообщила она.

Справка

В деловой программе форума планируется рассмотреть вопросы регулирования таксомоторного рынка на всех уровнях.