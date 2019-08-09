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Volkswagen выпустил семиместный кроссовер Tiguan L 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Volkswagen готовится к продажам своего нового удлиненного кроссовера Tiguan L. В салоне авто будет предусмотрено три ряда и семь сидений, а первые снимки внедорожника уже появились в Сети.
Кроссовер Volkswagen Tiguan L представили публике и запустили в серийное производство еще в 2018-ом году, однако тогда авто, доступное только на китайском рынке, продавалось только в пятиместной модификации. У производителя также есть удлиненная версия Tiguan Allspace, однако она не была доступна китайским дилерам.
Tiguan L оснастили колесной базой, увеличенной в сравнении со стандартной на 110 мм, а общая длина авто теперь достигает 4 701 мм. Под капотом новинки расположится бензиновый турбодвигатель, в зависимости от оснащения объемом 1,4 и 2,0 литра, мощность достигнет 150 и 180 л.с. соответственно.
В паре будет работать роботизированная коробка передач DSG7. Покупателей порадует возможность полного привода 4Motion, есть и переднеприводная комплектация.
В России модель должна дебютировать уже осенью текущего года, однако ценник на внедорожник в удлиненной модификации еще не был озвучен. В Китае базовая версия внедорожника продается в перерасчете по цене чуть более 2 миллионов рублей.
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Автоновости , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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