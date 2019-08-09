Популярность нового кроссовера Kia Seltos продолжает расти

Заказы на новый кроссовер Kia Seltos стали принимать в прошлом месяце. Всего за 20 дней бренд собрал 23 000 предоплаченных заявок на новый автомобиль, а ажиотаж вокруг него все не утихает.

Следует упомянуть, что первым кроссовер появился в Индии. Здесь новинка доступна с турбодвигателем на 1,5 литра отдачей 115 лошадиных сил и бензиновым атмосферным мотором такого же объема производительностью 115 л.с. К тому же выйдет спортивный вариант модели с 140-сильным турбированным мотором мощностью 140 л.с.

Все силовые установки работают вместе с 6-скоростной механической КПП. Бензиновая вариация функционирует в паре с 6-диапазонной АКПП, а «оспортивленная» модификация — совместно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Флагманская вариация новой модели Seltos оснащается премиальной аудиосистемой Bose, информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном на 10,25 дюйма, камерами кругового видеообзора, передними креслами с вентиляцией, кожаной отделкой салона и панорамной крышей с люком.

Цена на новинку в базовой комплектации на индийском рынке стартует с отметки в 1 100 000 рупий (990 000 рублей). Флагманская вариация кроссовера продается за 1 700 000 рупий (1 530 000 рублей).