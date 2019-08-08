Audi прекратит выпуск доступного кабриолета

Компания Audi снимет с конвейера модель A3 в кузове кабриолет после того, как модель сменит поколение. Эту информацию порталу Car and Driver подтвердил один из топ-менеджеров компании. Таким образом, 2019 год станет для открытой версии A3 последним.

A3 Cabriolet не пользовался особой популярностью, хотя и был одним из самых доступных в модельной линейке бренда. Например, на американском рынке с января по июль текущего года было продано 5650 экземпляров A3 с разными типами кузова, в том числе и открытым. Это на 52 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

С уходом A3 Cabriolet покупателям будут доступны открытые версии A5, а также TT и TTS.

Ожидается, что Audi A3 нового поколения, построенный на платформе MQB, дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте — первым появится хэтчбек, а позже представят и седан. Помимо этого, в семейство A4 войдут «заряженная» RS-версия, гибридный e-tron, а также вседорожный Allroad и четырехдверное купе.

Что же касается нынешней версии A3, то она представлена на российском рынке седаном и хэтчбеком Sportback, цены на которые начинаются от 1 645 000 и 1 858 000 рублей соответственно.