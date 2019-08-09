«Калашников» придумал электромобиль

«Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что электромобиль может разгоняться до 80 километров в час, запас хода — 150 километров, мощность машины составляет 50 киловатт. Также автомобиль отличается плавностью хода и низкой пожароопасностью в случае аварии.