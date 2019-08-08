Более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, реализованных с марта по декабрь 2018 года.

Причиной отзыва является то, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если на автомобилях был применен слишком высокий момент затяжки на СТОА либо самим клиентом согласно инструкции по установке, то нельзя исключать поломку болтового соединения и, таким образом, отсоединение тягово-сцепного устройства от автомобиля во время эксплуатации автомобиля с прицепом. Это может представлять угрозу для идущих позади автомобилей, а также повысить риск возникновения аварии, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На автомобилях будет произведена замена болтов и затянуты предписанным моментом затяжки, если на автомобилей дополнительно установлено тягово-сцепное устройство. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце мая компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила об отзыве 330 пикапов Mercedes-Benz X-Class, произведенных с февраля по апрель 2018 года.

Причиной отзывной кампании пикапов стало недостаточно надежное закрепление плафона освещения пространства для ног со стороны водителя. Это может привести к выпадению плафона из крепления и его застреванию в районе педали тормоза. При определенных условиях это чревато тем, что педаль тормоза может полностью не вернуться в начальное положение. Из-за этого стоп-сигналы автомобиля будут гореть постоянно, и водителям в идущих сзади автомобилях будет непонятно, действительно ли производится торможение. Также в определенных случаях могут происходить и задержки торможения различной силы, что грозит увеличением тормозного пути и риском возникновения аварии.

На автомобилях плафон освещения пространства для ног будет обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что защитит его от выпадения.