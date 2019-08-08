Иностранцам запретят работать водителями такси

Иностранным гражданам, не имеющим российского гражданства и водительских удостоверений российского образца, запретят работать водителями такси. Такую меру предусматривает новая версия законопроекта о регулировании деятельности такси, подготовленная Комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Согласно поправкам не смогут заниматься извозом и граждане, имеющие судимость за особо тяжкие преступления, а также водители, лишенные прав в течение последнего года.

Кроме того, если законопроект одобрят, регионы получат право проводить дополнительную аттестацию водителей. Речь идет о тесте на знание местной дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов.

Обязательным требованием к допуску машины такси станет наличие в ней исправного тахографа — прибора для контроля режима труда и отдыха водителей.

Юридическим лицам для получения разрешения на таксомоторную деятельность необходимо будет представить справку о наличии парковочных мест, а также документы, подтверждающие возможность проведения медосмотров водителей.

Впрочем, в Госдуме подчеркивают, что данная версия законопроекта является предварительной. Документ будет доработан осенью.

Разработка нормативного акта велась более шести лет. В первом чтении он был принят в конце 2018 года, после чего долго находился на доработке.

"Водителей, работающих через агрегаторы, необходимо проверять, проводить медицинские осмотры. Сейчас есть приборы, позволяющие удаленно определить состояние того или иного водителя. Это и его идентификация, и замер давления, и проверка на состояние алкогольного опьянения. Но мы сейчас прорабатываем вопрос, как с наркотическим опьянением такие же вопросы снять", — рассказал Черников.

В свою очередь, замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин сообщил, что в I квартале 2020 года планируется запуск системы для анализа работы такси в Москве и Подмосковье.

Согласно материалам департамента, новая система подразумевает создание уникального идентификатора для водителя такси. Это позволит контролировать выход водителя на линию, объединить рейтинги водителей от работодателей и пользователей.

Уточняется, что уникальный идентификатор не будет устаревать при обновлении водителем документов. Кроме этого, профиль водителя будет подтверждаться через сайт госуслуг.

По данным столичных властей, 98 водителей такси в Москве — это мужчины, 2 процента — женщины.

Каждый четвертый таксист работает от года до двух, 60-65 процентов перерабатывают, 35 процентов работают фактически без выходных. В среднем опыт работы в такси у столичных водителей 6 лет.

Для 79 процентов из них это единственный способ заработка, и в среднем они совершают по 10-15 поездок в день