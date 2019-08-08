Сколько россияне платят за «липовые» права

Издание « АвтоВзгляд » рассказало, как лишенные прав водители нарушают закон, чтобы снова сесть за руль.

По данным издания, на многих сайтах за 20-40 тысяч рублей россиянам обещают «вернуть права». Речь идет о поддельных документах: продавцы услуги с помощью полиграфического оборудования изготавливают фальшивый бланк водительского удостоверения. Туда они добавляют фотографию и данные клиента, а номер прав копируют с реально существующего действующего документа постороннего человека.

«С таким «удостоверением» можно даже успешно проходить рутинные проверки патрулями ДПС. Но ровно до того момента, когда инспектору придет в голову проверить предъявленный ему документ по базе данных ФИС ГИБДД», — отмечает издание.

За езду с поддельными правами водителю грозит статья 12.7 административного кодекса (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав). Она предусматривает штрафы от пяти до 30 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств нарушения, до 15 суток административного ареста или до 200-х часов обязательных работ.

Кроме того, такой водитель оказывается под действием уголовной статьи 327. В пятом пункте этой статьи идет речь об использовании заведомо подложного документа. Наказывают за это штрафом до 80 тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев.

«АвтоВзгляд» отмечает, что водители по истечении половины срока лишения (если права отобрали не за пьяную езду) могут прийти в ГИБДД, сдать теоретический экзамен на знание ПДД и получить права досрочно.

«Но вновь учить билеты, как в автошколе, согласны далеко не все «лишенцы», — подчеркивает издание.

Собственные источники «АвтоВзгляда» утверждают, что «лишенцам» предлагают сдать теоретический экзамен, заплатив 20-70 тысяч рублей за «помощь» инспектора.

«Инспектор, который будет принимать экзамен, заранее договаривается с испытуемым о системе тайных знаков — какими жестами, звуками или мимикой он будет сообщать последнему номер правильного ответа на вопрос», — утверждают источники издания.