Fiat представил спортивную версию седана Cronos

Компания Fiat показала спортивную версию выпущенного в 2018 году седана Cronos. Несмотря на то, что модель получила новую модификацию, отличия от стандартной версии оказались только внешними.

Новая спортивная комплектация седана получила название HGT, построена она была на основе максимальной модификации Precision, в экстерьер которой добавили несколько новых элементов. Среди обновлений значатся спойлер, черные зеркала и новые колесные диски.

В оснащении салона появился 7-дюймовый дисплей мультимедийной панели, панель приборов с цветным дисплеем, помощники для водителя, такие как, система круиз-контроля и другие. Отделка выполнена из кожи, есть боковые подушки, камера заднего вида и многие другие функции.

Технических характеристик изменения не коснулись. Под капотом работает уже знакомый покупателям атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,8 л с отдачей в 135 л.с. В паре работает механическая трансмиссия на шесть ступеней. Возможен выпуск и более бюджетной комплектации с 1,3-литровым агрегатом мощностью 101 л.с. Трансмиссия на выбор клиента будет роботизированной или механической на 5 ступеней.

Родственный модели хэтчбек Argo также получил "спортивную" комплектацию после начала реализации стандартной версии, однако у автомобиля была переработана подвеска.