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Владельцам старых Mercedes выплатят по 3000 евро 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Компания Mercedes выплатит владельцам дизельных автомобилей в Германии субсидии в размере 3 тыс. евро (219 тыс. руб.) на модернизацию выхлопных фильтров старых моторов. Устаревшие автомобили с "грязным" выхлопом запретили в некоторых городах страны.
В прошлом году Высший административный суд Германии разрешил городским администрациям запрещать въезд машинам с дизельными двигателями, которые выбрасывают в окружающую среду слишком много CO2 и токсичных оксидов азота. Вследствие этого автопроизводителям пришлось начать спонсировать обновление выхлопных систем у старых моделей, сообщает Automotive News Europe.
Несколько дней назад Daimler запустил веб-сайт, на котором принимает заявки на субсидии от владельцев таких автомобилей в регионах, в которых или уже запретили устаревшие дизели, или могут запретить в ближайшем будущем.
Переоборудование старых E 220 и E 250 под стандарт Euro 5 было разработано Баварским предприятием Dr Pley SCR Technology и стоит как раз 3 тыс. евро с учетом установки.
Но производитель далеко не сразу согласился раскошелиться на оплату обновлений, которые позволят старым моделям втиснуться в новые экологические рамки. Изначально в ответ на жалобы клиентов Mercedes рекомендовал им пересесть на новые модели с двигателями "почище", но в итоге сдался под напором все растущих групп недовольных автовладельцев.
В июне в Госдуму внесли предложение запретить ТС с нэкологичным выхлопом в Москве.
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Автоновости , Daimler , Госдума
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