Назван топ-10 самых популярных марок кроссоверов в России

Внедорожники корейского автомобильного бренда Hyundai стали самыми продаваемыми в России в первом полугодии 2019 года. Согласно данным агентства «Автостат», всего за шесть месяцев года в РФ было реализовано почти 330 тысяч новых кроссоверов и внедорожников.

Больше всего автомобилей сегмента SUV реализовал корейский Hyundai — более 51 тысячи. На втором месте — Renault с 32,4 тысячи проданных кроссоверов и внедорожников. Замыкает тройку лидеров Nissan с 29,9 тысячи машин.

KIA, Volkswagen, Mitsubishi, LADA, BMW и Chevrolet. В ТОП-10 попали также Toyota

Эксперты отмечают, что у брендов Chevrolet, Nissan и Mitsubishi доля SUV в общих продажах превышает 95%. У Hyundai, Renault, Toyota и BMW доля кроссоверов и внедорожников составляет 50-60% от всего объема реализованных автомобилей.