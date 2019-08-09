Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван топ-10 самых популярных марок кроссоверов в России 

Рамблер 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Внедорожники корейского автомобильного бренда Hyundai стали самыми продаваемыми в России в первом полугодии 2019 года. Согласно данным агентства «Автостат», всего за шесть месяцев года в РФ было реализовано почти 330 тысяч новых кроссоверов и внедорожников.
Больше всего автомобилей сегмента SUV реализовал корейский Hyundai — более 51 тысячи. На втором месте — Renault с 32,4 тысячи проданных кроссоверов и внедорожников. Замыкает тройку лидеров Nissan с 29,9 тысячи машин.
В ТОП-10 попали также Toyota, KIA, Volkswagen, Mitsubishi, LADA, BMW и Chevrolet.
Эксперты отмечают, что у брендов Chevrolet, Nissan и Mitsubishi доля SUV в общих продажах превышает 95%. У Hyundai, Renault, Toyota и BMW доля кроссоверов и внедорожников составляет 50-60% от всего объема реализованных автомобилей.
Автоновости , Hyundai , Nissan , Chevrolet , BMW , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Mitsubishi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лимузин Путина» попал в ДТП56
Заснят момент смертельного ДТП с автобусом18
Сколько россияне платят за «липовые» права
Можно ли оставить место аварии и чем это грозит?
Владельцам старых Mercedes выплатят по 3000 евро
Видео
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение