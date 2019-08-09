Причиной отзыва 22 286 автомобилей BMW 5 и 6 серий стала коррозия в резьбовом соединении аккумуляторной батареи. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, проданные с июня 2003 года по август 2010 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести (…) к различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска», — отмечается в сообщении.
Росстандарт также пояснил, что ООО «БМВ Русланд Трейдинг», являющееся официальным представителем BMW на российском рынке, уведомит владельцев об отзыве машин при помощи рассылки писем и/или по телефону.
«На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — отмечается в сообщении.
По данным РИА «Новости», в июне компания BMW решила отозвать в России 315 автомобилей серии X7, проданных с апреля по май 2019 года. Тогда причиной были названы возможные проблемы с подушками безопасности.