Росстандарт объявил об отзыве компанией BMW более 22 тысяч автомобилей

По данным ведомства, отзыву подлежат автомобили, проданные с июня 2003 года по август 2010 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести (…) к различным сбоям в работе в плоть до невозможного запуска», — отмечается в сообщении.

Росстандарт также пояснил, что ООО «БМВ Русланд Трейдинг», являющееся официальным представителем BMW на российском рынке, уведомит владельцев об отзыве машин при помощи рассылки писем и/или по телефону.

«На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», — отмечается в сообщении.