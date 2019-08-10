Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля

В Молдавии полицейские сняли российский регистрационный номер с автомобиля жителя республики, пишет портал Stiri.

По словам неназванного мужчины, которому принадлежит транспортное средство, правоохранители вели себя агрессивно. На видео видно, что при демонтаже знака полицейские его погнули.

"Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера, как их вернуть и куда уехали патрульные инспекторы, я не знаю", — сказал он.

Водитель призвал министра внутренних дел республики Андрея Нэстасе обратить внимание на инцидент.

В пресс-службе Нацинспектората по патрулированию Молдавии уточнили, что регистрационные номера сняли, потому что у машины были тонированные стекла.