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Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Молдавии полицейские сняли российский регистрационный номер с автомобиля жителя республики, пишет портал Stiri.
По словам неназванного мужчины, которому принадлежит транспортное средство, правоохранители вели себя агрессивно. На видео видно, что при демонтаже знака полицейские его погнули.
"Я приехал в свою страну, но на машине с регистрационными номерами Российской Федерации. У меня сняли номера, как их вернуть и куда уехали патрульные инспекторы, я не знаю", — сказал он.
Водитель призвал министра внутренних дел республики Андрея Нэстасе обратить внимание на инцидент.
В пресс-службе Нацинспектората по патрулированию Молдавии уточнили, что регистрационные номера сняли, потому что у машины были тонированные стекла.
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