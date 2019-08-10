LADA Granta — не только самый популярный, но и самый дешевый автомобиль на российском рынке. За 7 месяцев 2019 года эта модель нашла 74 634 покупателя, а ее средневзвешенная цена составила 524 тыс. рублей. Об этом сообщает «АвтоСТАТ».
Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж — 10 924 единицы. «Бронза» досталась внедорожнику LADA 4×4 со средним ценником 564 тыс. рублей — на нем с января по июль остановили свой выбор 17 598 россиян.
Четвертое место по доступности занял хэтчбек Datsun mi-DO (цена — 618 тыс. рублей, объем продаж — 1736 ед.), а замкнул почетную «пятерку» хэтчбек Renault Sandero (691 тыс. рублей, 17 059 ед.).
За ними в ТОП-10 самых доступных по цене новых легковых автомобилей также вошли: Renault Logan (699 тыс. рублей, 19 149 ед.), LADA Largus (704 тыс. рублей, 24 380 ед.), Lifan Solano (708 тыс. рублей, 906 ед.), Lifan X50 (734 тыс. рублей, 595 ед.) и Chevrolet Niva (751 тыс. рублей, 12 163 ед.).